鄭希怡全家移居上海　登「陸」吸金換大屋

藝人鄭希怡（Yumiko）與英皇結束15年賓主關係後，最近因參加內地綜藝節目人氣急升，密密吸金，增強她全力發展內地市場的信心！

出道時被封為「英皇新人王」的Yumiko擁有模特兒身形，而且歌精舞勁，早於12年前已以「女一」身份夥拍馬浚偉拍攝無綫劇《秀才愛上兵》，其後結婚生女及忙於經營時裝生意，逐漸減少幕前演出。不過，對演藝工作仍然有火的她，最近參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，憑搏殺表現成為觀眾寵兒。

香港發展多磨練

人氣急升的Yumiko工作不斷，擔任多個廣告代言及節目嘉賓，受歡迎程度比當年拍劇更高。日前她由長沙飛抵北京工作前接受長途電話訪問，坦言很開心表現獲得讚賞：「真係多咗好多人認識我。（後悔遲返內地發展？）又唔會喎，如果冇喺香港呢段長時間嘅閱歷，接受跳舞、演戲同表演各方面訓練，就唔會成就到今日嘅我，令我應付到各㮔挑戰。」

父母幫手湊細路

問到工作量多，酬勞是否同樣飆升？她哈哈大笑：「開心價啦！（打算又買樓？）呢排工作好忙，未諗，或者會考慮幫住喺上海嘅阿爸、阿媽樓換樓，因為我想帶埋老公、囡囡嚟同父母住，但唔係移民，香港始終都係我嘅家。呢排返內地工作，已經好多個月冇見過5歲大嘅囡囡。（佢好唔捨得你？）又冇喎！佢5歲啦，大個女，好獨立，況且依家有視像，不過我就好掛住個女囉。」