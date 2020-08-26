【另類超人】邊個先係香港首位銀幕Superman？

其實香港都曾經出現過超人，不過唔係姓李嗰個，而係已故影星羅烈！

早於1974年邵氏已同意大利電影公司合作拍攝一部超人片叫做《四王一后 》，咪搞錯呢部並唔係鹹片，而係由四男一女組成的超人電影！而香港動作男星羅烈正是其中一名超人，他與其餘四位組成超人大聯盟。

邵氏出身的羅烈當年憑功夫片《天下第一拳》而打入國際影壇，曾先後演過多部歐洲與港合資的外語動作片，《四》片正係其中一部！《四》片造型跟足Superman，都係緊身衫底褲向外穿同披上黑斗篷，就連英文片名都叫做《Supermen Against the Orient》。除了羅烈參與之外，當時仍未走紅的成龍亦擔任片中的動作指導。

除了羅烈之外，90年代TVB的一個搞笑電視節目《真過癮時代》其中一個環節《皇妃超人》亦夠晒經典。吳鎮宇在節目中將王菲的菠蘿頭形容惡搞化身成皇妃超人，不過外形似鹹蛋超人多啲！由於角色大受歡迎。94年更乘勢由吳鎮宇擔正拍超人喜劇《亂世超人》 ，吳鎮宇將皇妃超人改良成superman的形象示人，不過故事與《皇》完全冇關！

香港出現過「超人」之外，印度寶萊塢亦拍過多部《超人》，不過全部都係未經版權授權拍攝。其中1987年的一部更由當時未走紅的寶萊塢巨星阿米爾汗（Aamir Khan）飾演超人，片中仲講佢愛上女蜘蛛俠。最爆笑一幕就係兩位超英大跳印度舞。此外，當然唔少得80年代「集體回憶」日本卡通片集《IQ博士》中的超人，劇中呢一句：「食咗酸梅乾會變超人」的超人經典口頭禪，相信一眾70後都會記得。若論惡搞超人代表，又點可以少得80年代美國劇集《飛天紅中俠》（The Greatest American Hero）！劇中男主角騎呢到爆心口無厘頭有個「中」字。