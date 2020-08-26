【星星蜜語】曙光仍未來臨　人心仍不安樂

由現在至9月10日，希望可望而不可就。我們常常期望疫情可以減緩，但這段期間總是有點反覆。政府制訂一些措施去應對，但人們的心總是感到不安樂。學校未能上課，食肆亦未能回復正常運作，人心的不安只寄望在不知何日社會回歸平靜那天，我們才能感到安寧。希望與失望交織，有能力的人默默鋪陳着自己的前路，條件稍遜的人只能靜靜等待曙光來臨。

十二星座提點

白羊座、獅子座、人馬座

在人生不定的日子裏，你們默默耕耘，將手上能做的都盡做，付出你們的專注、毅力、能力，總會得到回報，讓自己及家人都過得安樂。

金牛座、處女座、山羊座

請以寬宏的心去對待其他人所出的亂子，所帶給你們的壓力。運用你們的才幹、能力，盡量幫助別人，少去計較，以同舟共濟的心與人合作，總比批評來得好。

雙子座、天秤座、水瓶座

這是一段難有行動力的時期。你們知道客觀環境難以控制，就省點氣力，以靜制動，坐在一旁當觀眾，等待情況好轉你們才行動。現在只能默默思考和計劃。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

要好好照顧自己，保護自己，留心日常的變化，因為有突如其來的壞消息出現，以你們的柔韌個性，自能應付得到；但還是小心為上，並拿出勇氣，別被這些事把你嚇到。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）