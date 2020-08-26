金元海正接受隔離治療　《惡之花》受疫情影響停播

南韓新冠肺炎疫情蔓延演藝界，正拍攝KBS劇集《他就是那傢伙》的男星徐成鍾上周三確診新冠肺炎，同門男星許東元與金元海亦於翌日確診，多個電視台宣布停拍電視劇及節目。

事務所今日透過社交網公開金元海現時的狀況：「金元海參演的話劇《jjamppong》有演出人員確診，他於本月19日在進行隔離期間在病毒檢測中呈陽性，現時正入住隔離設施及接受治療，狀況良好。」事務所指在金元海確診後，他的經理人亦接受了病毒檢測，結果呈陰性，而經理人進行兩星期的家居隔離後，會再接受檢查，他們已在辦公室及車輛內進行消毒，公司職員亦正在家中工作，而與《jjamppong》有關的確診者至今已有26人。

tvN電視台早前宣布本周停拍電視劇，tvN今日表示李準基與文彩媛主演的劇集《惡之花》今晚、明晚及下周三會如常播映，下周四則會改為播放特輯。

至於SBS電視台昨日有在木洞辦公室工作的新聞部職員確診，對於有傳節目《我家的熊孩子》的錄影取消，SBS澄清拍攝並沒有取消，而該名職員的最後上班日是上周五，他於周末才出現發燒症狀，所以不會關閉辦公室，而節目亦會正常播出。