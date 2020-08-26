紳士造型必備　24K金箔手柄雨傘

雨傘對於一般人而言可能只是一種遮風擋雨的工具，夏天冇雨傘傍身總怕被驟雨淋濕身。但於英國，雨傘除了可以提防不時落下的毛毛雨外，百多年來更一直是英倫紳士品味之物，其定位早已超出一般雨傘用途，要令悉心配襯的紳士造型更顯完整富個性，一把質感精緻的雨傘絕對不能缺少。

運用精湛24K金箔手鍍技術打造高踭鞋而聞名於世的英倫時尚品牌SAUVEREIGN，今季亦特別邀請擁有超過150年歷史的英國著名傘具品牌FOX UMBRELLA合作推出Exquisite Umbrella Collection，由這間曾為英國及日本皇室製造傘具的百年寶號（創立於1868年）位於英國薩里的工匠以人手製成。每把雨傘所採用的動物頭像傘柄及金屬圈更加入SAUVEREIGN標誌性24K金箔，選用的Strawberry Thief布料亦是由英國著名花布廠Liberty of London特別為SAUVEREIGN提供，每個細節都力求完美，堅守品牌一直對於卓越工藝及創新獨特的追求。