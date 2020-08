曾公然打量崔汝珍身材　加納男星涉性騷擾朴恩惠捱轟

加納男星Sam Okyere近年在韓國發展,曾亮相《非首腦會談》、《真正的男人》及《無限挑戰》等節目,廣受韓國觀眾認識,而最近正演出新節目《大韓外國人》的他,近日被爆曾於今年3月在社交網發表性騷擾女星朴恩惠的發言,因而惹起爭議。

Sam今年3月上載與朴恩惠的合照,有外國網民在照片下留言說:「Cute once you go black, you never go back.」,意指一旦與黑人發生性關係,便很難與其他種族的男人上床,Samuel竟回覆說「Preach」(講道)表示同意,網民指他是變相與網民一起性騷擾朴恩惠,紛紛留言表示不滿:「你同朴恩惠係一齊做節目嘅同事,點可以助長一個唔識嘅外國人性騷擾佢?」、「朴恩惠唔係未婚女性,而係一對孖仔嘅媽媽,假如唔係藐視韓國女性,絕對唔會有咁樣嘅發言」。

有網民又翻炒Sam曾於2014年在節目《黃金漁場》中公然望實女星崔汝珍的身材,當時他大讚對方靚女,擔任主持的圭賢當時對Sam說:「唔好由頭到腳打量人哋啦。」Sam即解釋說:「喺加納係睇人哋嘅身材先。」而崔汝珍亦對Sam一直望實自己感到不自在:「佢成日上下打量人。」

Sam知道自己過去的發言惹起爭議後,已將社交網帳號刪除,但未有就事件作出回應,而《大韓外國人》的節目組就表示:「我們暫時未能聯絡到Sam。」