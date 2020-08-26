曾公然打量崔汝珍身材　加納男星涉性騷擾朴恩惠捱轟

加納男星Sam Okyere近年在韓國發展，曾亮相《非首腦會談》、《真正的男人》及《無限挑戰》等節目，廣受韓國觀眾認識，而最近正演出新節目《大韓外國人》的他，近日被爆曾於今年3月在社交網發表性騷擾女星朴恩惠的發言，因而惹起爭議。

Sam今年3月上載與朴恩惠的合照，有外國網民在照片下留言說：「Cute once you go black, you never go back.」，意指一旦與黑人發生性關係，便很難與其他種族的男人上床，Samuel竟回覆說「Preach」（講道）表示同意，網民指他是變相與網民一起性騷擾朴恩惠，紛紛留言表示不滿：「你同朴恩惠係一齊做節目嘅同事，點可以助長一個唔識嘅外國人性騷擾佢？」、「朴恩惠唔係未婚女性，而係一對孖仔嘅媽媽，假如唔係藐視韓國女性，絕對唔會有咁樣嘅發言」。

有網民又翻炒Sam曾於2014年在節目《黃金漁場》中公然望實女星崔汝珍的身材，當時他大讚對方靚女，擔任主持的圭賢當時對Sam說：「唔好由頭到腳打量人哋啦。」Sam即解釋說：「喺加納係睇人哋嘅身材先。」而崔汝珍亦對Sam一直望實自己感到不自在：「佢成日上下打量人。」

Sam知道自己過去的發言惹起爭議後，已將社交網帳號刪除，但未有就事件作出回應，而《大韓外國人》的節目組就表示：「我們暫時未能聯絡到Sam。」