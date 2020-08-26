好煮意：香辣印度燜雞真係幾辣

天氣炎熱再吃辣，流一身大汗反而覺得好爽。網民 kravingsfoodadventures於社交平台教人整印度特色咖喱 Chicken Vindaloo。

乾辣椒去籽後用熱水浸軟，之後便可加入各式材料攪拌。很多人以為咖喱一定要落薯仔或其他蔬菜，這款咖喱特別的地方是加了紅酒醋和蒜等調味料，醬料完全攪拌後，用來醃雞肉至入味，爆香洋葱後，加入雞件煮至半熟，再落茄蓉和水煮熟便成。被咖喱醬染至紅噹噹的雞肉，濃郁香辣，醬汁千萬別浪費，用來拌米飯吃最好不過。

材料：

乾辣椒 20條

肉桂條 1條

蒜 6瓣

丁香 6粒

小茴香籽 1茶匙

黑芥末籽 14/茶匙

花椒 10粒

薑黃 半茶匙

薑 適量

紅酒醋 1/4杯

雞腿肉 1公斤

洋葱碎 1杯

番茄蓉 1杯

水 8安士

鹽 少許

油 適量

做法：

1.辣椒乾煎去頂部，去籽，加熱水浸軟。

2.肉桂條、丁香、小茴香籽、黑芥末籽、花椒攪拌成粉；加薑黃、薑、蒜、半份辣椒乾再攪拌。

3.加紅酒醋、半份辣椒乾再攪拌，期間可加浸辣椒水攪成醬狀。

4.雞腿肉切件，加鹽、8湯匙醬料醃勻。

5.燒熱油，倒入洋葱炒香，放入雞件煮，加入番茄蓉、水和鹽，加蓋煮熟。

6.最後按需要加鹽調味便成。