好煮意：香辣印度燜雞真係幾辣

2020年08月26日 14:15
  • 東網電視
    更多新聞短片
    好煮意：香辣印度燜雞真係幾辣（互聯網）
    天氣炎熱再吃辣，流一身大汗反而覺得好爽。網民 kravingsfoodadventures於社交平台教人整印度特色咖喱 Chicken Vindaloo。
    乾辣椒去籽後用熱水浸軟，之後便可加入各式材料攪拌。很多人以為咖喱一定要落薯仔或其他蔬菜，這款咖喱特別的地方是加了紅酒醋和蒜等調味料，醬料完全攪拌後，用來醃雞肉至入味，爆香洋葱後，加入雞件煮至半熟，再落茄蓉和水煮熟便成。被咖喱醬染至紅噹噹的雞肉，濃郁香辣，醬汁千萬別浪費，用來拌米飯吃最好不過。
    材料：
    乾辣椒 20條
    肉桂條 1條
    蒜 6瓣
    丁香 6粒
    小茴香籽 1茶匙
    黑芥末籽 14/茶匙
    花椒 10粒
    薑黃 半茶匙
    薑 適量
    紅酒醋 1/4杯
    雞腿肉 1公斤
    洋葱碎 1杯
    番茄蓉 1杯
    水 8安士
    鹽 少許
    油 適量
    做法：
    1.辣椒乾煎去頂部，去籽，加熱水浸軟。
    2.肉桂條、丁香、小茴香籽、黑芥末籽、花椒攪拌成粉；加薑黃、薑、蒜、半份辣椒乾再攪拌。
    3.加紅酒醋、半份辣椒乾再攪拌，期間可加浸辣椒水攪成醬狀。
    4.雞腿肉切件，加鹽、8湯匙醬料醃勻。
    5.燒熱油，倒入洋葱炒香，放入雞件煮，加入番茄蓉、水和鹽，加蓋煮熟。
    6.最後按需要加鹽調味便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/CDwnRFGh0NA/