未成名前勁窮！《半澤2》江口德子曾派報紙冇錢食晚飯

日本男星堺雅人主演的日劇《半澤直樹2》，播映以來收視極佳，近日進入另一階段，江口德子飾演的國土交通大臣白井亞希子進行激進改革，要求所有債權銀行放棄帝國航空7成債權，半澤直樹為了銀行力保500億日圓債權，與白井進行角力，而飾演白井的江口德子亦憑《半澤2》人氣急升。

現年40歲的江口德子於兵庫縣明石市出生，在一個七人家庭長大。江口自認討厭家鄉，中三時決定不上高中，她最喜歡看電視台播映的電影，因而愛上演戲，於是儲了一筆錢到東京尋夢。她曾在烏冬店、卡拉OK和服裝店等做過十多份工，曾儲下30萬日圓（約2萬1,800港元），但卻被大哥偷走，試過失業5個月。

19歲生日時，她考入「劇團東京乾電池」，為了節省房租，在一家派報紙公司工作，該公司供住宿和早餐，據前上司透露，江口初到東京時只有2萬日圓（約1,450港元），行李不多。江口早上四點及黃昏都要派報紙，一年只休息一天。而她入住的宿舍，只有廁所而沒有浴室，沒有食飯枱、床和床墊，她索性在地板放上被鋪便睡。由於晚餐是收錢的，她把剩餘的早餐留到晚上吃。江口其後獲得獎學金，並辭去派報紙工作，全身投入劇團。22歲時江口主演首套日劇，走個性派路線，她曾經在電影中露點演出，但始終未能成名，2005年主演日劇《東大特訓班》及翌年演出《時効警察》後，才開始有知名度。