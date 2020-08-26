IB攻略：IB學生美國升學4大重點提要

如有意到美國升學的IB學生，早於Year 9時已經要開始準備，最遲在Year 12。（設計圖片）

筆者上回一連兩篇講解了SAT和ACT分別，以及赴美IB學生的特質，今回專欄和大家重點歸納美國大學升學重點。

提早規劃

有意美國升學的IB學生，要在Year 9的時候開始準備，最遲在Year 12。Year 9的時候準備課外活動，例如參加相關比賽，課外活動會自己成為某一科目的專家。Year 11-12的時候要開始準備SAT / ACT考試。當然IB考試不能置之不理，選科要準確而且和未來科目有聯繫較好，例如電腦科學，就需要數學AA高等程度，或經濟的同學，需要就讀經濟高等程度等等。

考試成績

美國一流大學的SAT / ACT準則最好看Median中位數，不要看最低的Lower Quartile，例如你會看Yale 耶魯大學的SAT分數，Lower Quartile是1470，中位數是1515，Upper Quartile是1560。IB學生考了1470分數的話，不要自滿，最好重考到分數至少到中位數，因為其他學生可能課外活動非常出色，所以分數較低都可以接受，所以較為安全的做法是跟隨中位數。另外，就是SAT / ACT考試不要考超過5次，因為同學有時間成本，IB成績同樣需要兼顧，不要盲目追求滿分。

考試月份

IB考試就只有兩個月份，一個是亞洲或美洲時間5月，另一個是跟澳洲時間11月。香港學生一般考的是5月，除了是澳洲國際的學生。SAT的考試月份則較多，同學可以重考，8、10、11、12、3、5、6月都可以報考。而ACT就多為9、10、11、2、4、6月份考試。由於SAT考試的時間較多，香港比較多學生考SAT。

留意英文考試

有些大學可能因為你就讀IB學校，英文選修第一語言，考取5/6分可以免除英文基準考試。不過同學需要留意究竟哪一間需要，哪一間不需要，因為英文基準考試是最低要求，就算你IB 45/45 分，SAT滿分，如果缺乏了英文基準合格的標準，一樣不能入讀。一般來說，英文不是母語，或在純英文教學少於5年的學生，通常都需要考TOEFL，滿分為120分。一流大學基本要求在100分或以上。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣