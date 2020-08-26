何雁詩被認錯做JW未夠爆　有司儀狂出錯網民轟唔專業

歌手何雁詩早前憑歌曲《致有夢想的人》於《2020勁歌金曲優秀選第一回》得獎，卻被主持王虹茵衝口而出講錯為JW（王灝兒），場面勁尷尬，不過何雁詩盡顯大方並幫手打圓場：「我諗我係咪聽錯？」而另一主持周志康笑言：「好彩唔係Live騷啫！」雖然係錄影，不過片段未有刪走照出街，當時坐喺台下嘅鄭俊弘同胡鴻鈞拍爛手掌，而在旁嘅JW都忍唔住捧腹大笑，造就娛圈多一單蝦碌事件。

其實仲有多位藝人都頻頻叫錯人名，好似擁有多年司儀經驗嘅蔡康年，都試過犯下低級錯誤！無綫年度盛事《萬千星輝頒獎禮2017》中，蔡康年將龔嘉欣講錯為鍾嘉欣，劉穎鏇又講錯做「梁穎鏇」，更將劇集《親親我好媽》讀成《親親我媽媽》，錯漏百出，被網民插爆唔專業。

此外，有藝人被街坊「點錯相」，曾有網友於社交網分享集郵合照，留言寫道：「喺球場見到杜德偉先生，不過條友好寸，叫佢杜生都唔睬人！」唔少網民發現佢將許志安認錯做杜德偉，幽默轉載留言：「叫杜生想點認你呀哥？」

天王郭富城有次拖老婆方媛入馬場，被一名馬迷叫錯英文名，城城聽到有禮貌回覆對方：「我係Aaron。」大方又得體。

而歌手李幸倪亦經常被叫錯做「李幸兒」，其實都有啲尷尬，難怪佢好多時以英文名Gin Lee介紹自己。