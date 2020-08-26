《死因無可疑》揚威海外　入圍美加兩大電影節

由袁劍偉執導、陳家樂、湯怡等主演英皇電影《死因無可疑》，最近接連收到喜訊！入圍第24屆加拿大蒙特利爾國際奇幻電影節，以及成為第19屆美國紐約亞洲電影節的競賽電影，導演袁劍偉對此大表感謝：「能夠入圍呢兩個電影節，係對整個製作團隊嘅肯定，特別係蒙特利爾國際奇幻電影節，參展嘅影片係以科幻、恐怖、驚慄等類型為主，好像讓《死因無可疑》找到一個合適的道場，跟各界同道互相切磋。」

7月中戲院關閉前，《死因無可疑》獲得眾多香港觀眾支持，票房收近760萬，本星期五（28號）開始戲院重開，該片亦會繼續上映，對此，導演袁劍偉感觸良多：「呢套戲嘅公映基本經歷咗唔同嘅狀況，從一開始唔確定能否上映，因為戲院全關，到開一半大家隔位入座，之後到戲院全開又突然戲院全關，我嘅心情係又上又落，原本對繼續上映嘅希望，好似愈嚟愈渺茫，依家又知道星期五會再次公映，當然係五味雜陳，亦真心希望還未睇嘅觀眾能再次入戲院，繼續支持！」

對於戲院於8月28日重開，英皇戲院表示歡迎，同時指出就現時政府為抗疫而設置的規限下，戲院重開亦不可能正常運作，加上荷里活片源短缺，票房短期內不可能回復正常水平，所以戲院仍然處於十分艱難的環境。懇請政府刻不容緩盡快推出新一輪抗疫資助，以及積極與各大發展商切切實實地展開討論，尋求在租金上各種可減免的方案。