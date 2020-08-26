本日日本：藤子．F．不二雄博物館9周年　限定展覽．精品登場

作為《多啦A夢》粉絲必到朝聖地、位於神奈川縣川崎市嘅藤子．F．不二雄博物館，將於9月3日迎接開館9周年，當然唔少得多項紀念搞作，其中展示室II於即日至9月14日會換上143幅真正原畫真迹，你會睇到畫上寫有文字指示，亦有膠紙留下嘅污漬等，讓大家更能感受藤子於繪畫時嘅心情，而且原畫展於展示期間更可以打卡，實在令人非常歡喜。博物館亦推出多款9周年紀念精品，包括用牛仔布製成嘅多啦A夢公仔，亦有集齊藤子．F．不二雄漫畫作品角色嘅木製音樂盒等。而且博物館限定嘅大頭扭蛋（Capchara）亦推出第2彈，除咗造型趣致嘅多啦A夢，亦有《奇天烈百科全書》波仔等唔同作品嘅角色登場。至於館內嘅Cafe，則會有9周年蛋包飯及蒙布朗等Menu，確係夠晒驚喜。

順帶一提，博物館即日起至11月9日正同時舉行「多啦A夢50周年展」第2期後期，分別以「好笑的事情」及「可怕的事情」為主題舉行原畫展，亦有相關嘅特色Menu，值得《多》迷捧場。