港姐：廖慧儀唔Mind畀網友狙擊

《2020香港小姐競選》十強佳麗在將軍澳電視城為星期日晚舉行的決賽接受星級排舞師Sunny Wong排舞。熱門佳麗「狂野空姐」廖慧儀近期頻惹是非，近日被毒舌網友狙擊嘲諷是姣婆，廖慧儀與男友聯手反擊，她回擊對方錯字百出，應該好好讀書，被網民讚敢言。

廖慧儀受訪表示：「唔知點解畀人攻擊，我唔係反擊，可能啲人知我嘅帳戶係公開，於是不停咁留言惡意批評，我只係留言叫對方『加油』，佢哋就每日朝七晚十留言，佳麗提我關閉留言功能，不過我唔介意，唔會影響到我。（男友幫口反擊？）我都叫佢唔好講咁多，不過佢忍唔住。（你寸網民要讀多啲書？ ）可能有啲唔係香港人，佢寫嘅中文我睇唔明，所以叫佢學好啲中文字。 （唔怕得罪網民影響投票？ ）如果唔喜歡我，我做乜佢哋都唔會鍾意，互相尊重好重要。（男友買你輸？）佢講笑啫，有啲人認真咗，將件事放大咗，男友一直好支持我。」

講到決賽舞蹈表演，廖慧儀表示排了兩三日舞，要多謝排舞老師耐心教導，有時也會忘記舞步，她說：「以前有學過跳舞，可惜冇天分，以前最鍾意跳韓國女團少女時代嘅舞。」