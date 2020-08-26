水果？銀包？　太像真了吧！

吃水果好處多多，尤其在夏日進食更是解渴又有益健康。如果話你知水果唔單止食得仲用得，可變成配飾隨身攜帶，你又會唔會有興趣？話說早年分別在秋葉原和淺草開店的「EARL'S FAVOURITE」（前身是andcompany），是一個專門製作可愛皮革配件的品牌，當中一系列以水果皮質感及紋理製造的皮革飾品，款款賣相精緻、栩栩如生，自推出後馬上爆紅，長期熱賣斷市。

品牌近日宣布將於10月2日進駐Laforet原宿地下層，所以也順理成章地將上述的著名水果皮革小物帶到新店。小編對當中的哈密瓜系列特別感興趣，因為繼早前大受歡迎的夕張蜜瓜和靜岡皇冠蜜瓜主題後，新登場的紅肉瓜L形拉鏈長銀包繼仿紅肉哈密瓜的模樣，牛皮革上的凹凸紋路，不論是網狀分布或細程度都跟實物相似，差別只在沒有哈密瓜香氣而已。其設計亦相當實用，除了中間位置有零錢袋，兩側都有存放帳單的空間，可以容納12張卡，L形開口也方便容納更多東西。

另一款全新推出的草莓零錢包也十分可愛，以打亮過的牛皮壓印出草莓質感，皮革表面上加有凹凸坑洞，驟眼看真的是超級像真。不過它的容量也跟草莓差不多，因此只能放入大約8個硬幣，但由於零錢包旁有一條金色短鏈，可掛在包包上當吊飾，充滿童趣感覺。

除以上兩款新品外，品牌還推出一款水蜜桃零錢包。它採用了帶有細緻絨毛的牛皮去營造水蜜桃質感，配合特別印刷的漸變粉紅色，以及皮革與皮革之間的曲線，完全呈現出當造水密桃的飽滿感，像真度極高。容量方面，雖然真的比較小，但也很適合拿來放在小包包內啊！