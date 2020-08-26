Ford GT Heritage Edition　全球限量40輛

1966年福特(Ford)派出GT40 MK II出戰Daytona 24 Hour Continental賽事，並贏得非常漂亮的一仗，這場比賽亦是Ford在24小時耐力賽事史上首場勝利。去年上映的傳記式電影Ford v Ferrari，也有將這歷史性一刻擺上大銀幕。

近日廠方推出的Ford GT Heritage Edition正是向當年那98號拉花GT40 MK II致敬，僅限量生產40輛。話明係致敬作，Ford GT Heritage Edition車身顏色、車上拉花和98號圓形圖案，都是的設計靈感當然是來自1966年出戰Daytona 24 Hour Continental賽事的GT40 MK II戰車。廠方還為它配上專屬的Heritage Gold 20吋鍛造鋁輪圈及紅色Brembo制動卡鉗，使其限量身份更添獨特性。另還提供配備20吋碳纖輪圈、黑底紅字Brembo制動卡鉗，車廂門板特別配上98號圖形圖案的Heritage Upgrade Package供選配。