文迪＠ONE PROMISE「情斷」米雪姨甥女

環球樂隊ONE PROMISE最近推出廣東新歌《懷念晴朗的雨天》，MV以主音文迪為男主角，並邀請到米雪姨甥女徐頴堃（Erica）演女主角，故事中，文迪選擇將自己的音樂事業放在首位，愛情只是其次，最後與女主角Erica分開，到了下雨天這種特別傷感的天氣，令文迪想起與Erica的點滴，後悔當時的決定，也只能懷緬跟她的過去，首任男主角的文迪，對鏡苦練兩星期，十分認真。

ONE PROMISE向來四位一體，十分團結，但這次三位成員天衡、Anton和Sora卻夾埋Erica一齊整蠱文迪，在MV拍攝前預先與Erica夾定，叫Erica見到文迪即時向他人身攻擊，一見面就跟他説：「點解有陣味嘅？」。因為當時文迪已經拍了好幾個鐘的淋雨鏡頭，他與女主角Erica做對手戲前，非常擔心自己「有汗味」會影響對方。結果，一向怕羞的文迪被成功整蠱，這個整蠱反而令文迪和Erica更快混熟，拍MV時更易入戲。

MV於晚上通宵進行，拍攝長達35小時，除了文迪以外，其他三位成員只佔一幕演出，但他們都好有團隊精神，全程陪伴，直到拍攝完成才一起離開。