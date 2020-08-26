陳婉衡堅持唔除罩　張振朗最想打籃球

政府啱啱公布星期五開始，戶外做運動唔需要佩戴口罩，唔少藝人都覺得係好事，同埋喺疫情期間，藝人多咗做唔同類型嘅運動，有啲仲發掘咗新嘅喜好，但玩嘅期間都有遇到一啲驚險事，等佢哋逐一分享啦！

陳婉衡：「健身室關閉之後我有繼續做運動，因為要戴口罩做，如果做HIIT（高強度間歇訓練）或者比較激烈嘅運動就好辛苦，所以一段時間冇做呢類型運動，如果放寬咗，我睇情況，如果喺室外做運動，冇乜人嘅話都會除口罩做HIIT，但平時一啲bodyweight workout我會戴口罩，會比較安全。我好鍾意做運動，因為做運動係一個屬於你嘅時間，將個腦放空，好集中去做一樣嘢，可以紓緩壓。而且做運動令人好有成功感，見到自己嘅進步，會有滿足感。（有冇遇過驚險事？）之前喺健身室試過畀好重嘅健身啞鈴片壓到隻腳，我放個啞鈴片落地時反彈咗落我隻腳，隻腳壓瘀咗，又試過有人唔小心將個啞鈴片跌咗落我度。」

吳沚默：「平時出街跑步戴口罩感覺都幾唔舒服，會用一個膠箍去撐起個口罩，等跑步流汗啲汗水唔會整濕口罩，所以依家政府話做運動唔需要戴口罩真係好好，近期我愛上一啲水上運動，同兩、三個朋友出海玩wakesurf，都希望係夏天結束前，可以再去沙灘游水。」

張振朗：「近排迷咗wakesurf，因為喺個海度好舒服，周圍又冇乜人，玩嘅時候好有滿足感，好似追到個浪或者係做到啲花式動作，好似慢慢逐步去挑戰自己咁。不過，有時都有啲驚險嘢，可能過海突然間好大浪，又或者塊板好跣，亦都試過跌落過海嘅時候撞到塊板，所以都要小心啲。（唔使戴口罩最想做乜嘢運動？）最想去打籃球同埋做gym，可惜暫時都未開番，希望疫情快啲過去，可以去打籃球。」