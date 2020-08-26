抽象表演主義先驅Clyfford Still　屢創高價

過去兩個月，有位已故美國畫家的畫作先後於紐約及香港的拍賣會上造出高價成交，他的名字叫Clyfford Still（1904~1980）。或許大家對這個名字會感到有點陌生，但他在美國當代藝壇的地位，足以跟美國當代藝壇巨匠羅斯科（Mark Rothko）平起平坐！

來自農場的Clyfford Still是抽象表演主義的先驅人物之一，早於1938年至1942年間，他的創作已深受超現實主義影響，開始由具象轉向抽象，其名氣之所以不及其他抽象表現主義畫家，很大程度是因為他於1950年代到紐約發展以後，曾對當時藝壇諸多批判，與商業畫廊逐漸疏離，及至1960年代更與妻子移居馬里蘭州的農場生活，離開藝術圈，獨自創作。

說回兩幅於近期創出高價的作品，一幅是《PH-144（1947-Y-NO.1)》，作於1947年，成交價為2,873.9萬美元，相當於2.23億港元，另一幅是《PH-306》，作於1946~1947年間，成交價約6,414萬港元。