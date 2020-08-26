《半澤2》第一戰人氣角色排名！ 堺雅人3,000票奪冠

日本男星堺雅人主演的日劇《半澤直樹2》已播映了6集，收視步步高升，暫時成為今年日本最高收視劇集。有日本傳媒急不及待透過1萬2,000名讀者投票，選出《半澤2》1至4集第一部份十位最人氣角色。

《半澤2》最受歡迎角色之冠，首位當然是堺雅人飾演的半澤直樹，他以3,000票奪冠，他帶領東京中央證券與總行東京中央銀行對戰，以正義姿勢打低伊佐山泰二，大快人心，奪冠毫無異問。

至於第2位，不少人估計是香川照之飾演的大和田曉與市川猿之助飾演的伊佐山泰二之爭，兩人以誇張式演技表演「顏藝」，令頭4集充滿劇力，結果大和田曉技高一籌坐第二把交椅。

第3位是及川光博飾演的渡真利忍，他是半澤直樹老友，在東京中央銀行融資部擔任次長，甚有義氣，經常冒風險為半澤直樹收料，令半澤起死回生，因此角色深得劇迷喜愛。第4位則是賀來賢人飾演的森山雅弘，他是半澤直樹的屬下，與半澤一起對抗伊佐山。

第5至第10位分別是黒崎俊一（片岡愛之助飾演）、濱村瞳（今田美櫻飾演）、市川猿之助（伊佐山泰二飾演）、半澤花（上戸彩飾演）、三木重行（角田晃廣飾演）、瀬名洋介（尾上松也飾演）。