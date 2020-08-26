【無辜捲政治風波】陳敏之打開鬱結高呼：愛國愛港！

藝人陳敏之早前因於社交網上載了一張涉及政治意味的照片，因而觸及網民神經，更傳被飛出邵氏劇集《飛虎之壯志英雄》。事隔十天，敏之晚上於社交網開直播，她更邊炮製街頭小食豬皮、蘿蔔、魚旦，邊同大家傾偈，敏之表示剛剛收工，打算食完消夜才沖涼、瞓覺。

她坦言近日不太開心，化悲憤為食量，有網民問她為何不開心時，她說：「呢段時間係有唔開心，大家有睇新聞都知最近有報道指我一年前上載過一張圖片喺社交平台，我想話作為一個媽咪，大家又知我有宗教，我想表達嘅係人嘅力量有限，只可靠神的力去解決，冇諗過大家會諗到咁複雜，其實我係一個好簡單嘅人，呢個世界多啲愛，作為媽咪嘅我，都只想喺好和平、健康嘅社會中生活。」

她又叫大家不要擔心她，開live只想與大家傾吓偈，有網民指她瘦咗時，敏之坦言可能心情唔好，所以瘦咗，她說：「我係好鍾意正能量嘅人，多啲愛好多嘢都能解決，我係一個土生土長嘅人，大家都好愛呢個家園，我點會唔愛香港，我又係中國人，點會唔愛祖國，所以我堅持要有正能量，咁先會快樂、健康。」她又指與大家傾完偈之後，好像鬱結也打開了。