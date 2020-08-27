與王浩信吻下來豁出去　張振朗被嘲廢柴受之無愧

張振朗在無綫劇集《反黑路人甲》中飾演臥底，雖然也是喜劇，但角色設定卻與過往不同，振朗自嘲：「以前我嘅角色特色係輕佻、驕傲、浮躁、衝動，今次係一個沉實嘅角色，開頭都有啲唔慣。不過，一拍埋王浩信，自己就會變番活潑啲。」他指拍劇最辛苦是要漂白頭髮，每次要花上四個鐘整頭，最驚是有甩頭髮的後遺症，但相信觀眾會感受到他對演出的熱誠。

女友見證「偷食」

振朗與王浩信繼《踩過界》後再度拍檔，兩人絞盡腦汁度橋，希望令角色更豐富，他笑說：「我哋成日忍唔住笑，我仲成日忍唔住笑而NG，啲人話我哋戲裏面好似一對廢柴，咁即係代表中咗個角色。」

說到劇中與王浩信的「世紀一吻」，張振朗笑謂拍攝時氣氛靜得連呼吸聲也聽到，問到拍攝前可要向女友楊偲泳備案？他笑說：「咁又唔使，到時播會同埋佢一齊睇添！」

振朗與女友楊偲泳感情穩定，不時被拍得甜蜜拍拖，講到結婚計劃，張振朗說：「呢方面長遠啲再睇，做好工作先。依家係好開心嘅狀態，我哋都好鍾意演戲，一齊學戲、睇戲，有好多話題交流，都想一齊向前行。」振朗指因與女友不同公司，暫時未有機會合作，希望在疫情後有機會以情侶檔出席活動。

唔敢覬覦視帝

他於劇集中「裸跑」甚有回響，被指向無綫「裸跑王」視帝王浩信挑戰，入行9年的他曾於去年奪得「飛躍進步男演員」獎項，問到今年可有信心再下一城？他說：「從來都唔諗獎項，情願畀個好玩、大挑戰性嘅角色我，好過畀個獎我。」對於終極目標「視帝」，他坦言不敢想像。

場地：SFIZIO

鞋：HOAX