東方日報C1：徐若瑄踩上門捉姦撞破小三沖涼

身為港台日男神收割機的一代性感女神徐若瑄，早已覓得幸福，下嫁新加坡商人李雲峰並組織家庭，惟仍忘不了那些年遭渣男背叛的經歷。日前她自揭曾遇上渣男，甚至親自出動捉姦，目擊「小三」在男友家洗白白的慘痛場面：「太難忘了，那個味道我都還記得。」為了放過自己，她情願放生渣男，主動分手！

近日徐若瑄為宣傳新歌《再見錯的人》 接受台灣網紅訪問，由於《再》歌講述另一 半出軌，故她大談感情觀時，不但提供另一半出軌三大徵兆：「整天讓你找不到人」、 「手機靜音」、「去廁所很久才出來」，更自爆曾遇上偷食渣男，詳細描繪當日「捉姦」的細節，並說：「那畫面我忘不了！」

嬲到震差啲暈

她表示有次到男友家，男友當時聲稱不在家，但她看到對方家裏亮了燈，還傳出電視機聲，按了門鈴後男友開門，她說：「門一開有一陣泡完澡的香氣跟煙味往我臉上撲過來，我太難忘了，那個味道我都還記得，我全身發抖，還是鼓起勇氣走進去，因為我要看是誰在裏面，果然真的有個人在裏面，她很漂亮。」

見到「小三」在男友家沖涼，她說當時已氣得完全不知怎辦：「快要昏倒沒有昏倒，也沒有在地上爬， 我走得很好，慢慢發抖， 然後最後講不出話來，因為連要講甚麼話都不知道。然後勇敢的轉身，轉得很慢，因為不知 道我這轉身是代表甚麼， 我要放棄嗎？我要原諒他嗎？我在那轉身跟走到門口的時候一直在掙扎， 感情是一直在拉扯，最後決定走出那個門口，再也沒有回頭。」

「那個畫面永遠忘不了」

徐若瑄覺得即使原諒對方，日後雙方相處一定會出問題：「我知道我的個性，就算原諒他，那個畫面我永遠忘不 了，我們生活中的未來相處，一定會有問題，我會充滿不安全感，疑神疑鬼。」為了放過自己，情願放生渣男的她，說愛情路上一定要狠狠跌過才覺醒：「可能很多人跟你說 那個人不適合，不要跟他一起，那你愛到了，沒有辦法，那你自己要去跌一跤，人生才沒遺憾，別把命都弄丟了就好了，別做傷害自己或別人的事情，不要相信沒有誰，自己就會活不去。」

她未有描述渣男的特徵及說明身份，引起網民熱議，齊齊大玩「猜猜他是誰」！入行30年的徐若瑄堪稱港台日三地的男神收割機，先後跟吳奇隆、馮德倫及周星馳等拍拖或傳緋聞，甚至差點成為豪門少奶奶。 2010年，當時跟馮德倫分手的她，和比自己細6歲的毛巾廠太子爺賀錫敬發展姊弟戀，並已達談婚論嫁的階段，但戀情只維持一年便分手，一度有傳是男方花心所致。和賀錫敬分手後，她終於找到幸福，2014年跟新加坡商人李雲峰結婚，並育有兒子Dalton。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：