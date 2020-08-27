生肖指數　是日吉星：豬

鼠：→ 愛情運勢漸趨穩定，跟戀人心心相印，彼此靠得更近，羨煞旁人呢！

牛：→ 防人之心不可無，即使是相熟的朋友，亦要數目分明，以免失去朋友。

虎：↓ 與其他人相處時覺得有點勞氣，但問題未算嚴重，冷靜一點可以化解。

兔：→ 要小心家中長輩的健康，慎防他們身體出現的小毛病，多些關心他們吧。

龍：→ 你總是希望脫離例行的工作環境，但要看清楚自己是否能承擔失業後果。

蛇：↓ 伴侶總想跟在身邊，令你無法順利完成工作，最好向對方說出你的難處！

馬：↑ 宜穿紫或橙色衣服，若要出席重要場合，更令你顯得與眾不同呢！

羊：→ 工作上雖然有新發展，但容易節外生枝，需要經歷刻苦才可成就大事。

猴：↓ 是日沖煞，易有無妄之災，輕則招惹是非，重則會惹上官非，不可不防。

雞：→ 情緒不穩，常常疑神疑鬼，心情起伏頗大，多找朋友傾訴助平復情緒。

狗：↑ 能和伴侶互相關懷和體諒，使大家在一起時感覺舒服，覺得自己很幸福。

豬：★ 多替朋友分憂解勞，不但令人感動，在過程之中，你也從中得到益處呢！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌