白羊：人緣、桃花及財運較旺，單身朋友多曝光，助招引戀愛良機。開支較大宜多節約。

金牛：桃花運較佳，但情緒及家庭運略為不穩，多注意言辭，親子及感情關係將更融洽。

雙子：精神稍遜，辭令、集中及思考力或較不穩，但人緣及桃花運較佳，人際關係稍佳。

巨蟹：社交運佳，聯誼會友，將較能盡興。但財運略為不穩，開支較大，多節約為明智。

獅子：事業運略為不穩，求職、轉職及謀事等重大公事，若遇有阻延，宜向親信尋建議。

處女：工作運稍為回穩，但財運稍遜，做生意的朋友，開單、簽約及謀事等，切勿急進。

天秤：社交心理回升，但人事問題和變動或會較頻，避免介入他人事端，自可自求多福。

天蠍：事業運稍遜，但士氣較佳，求職、轉職或謀事等雖或有阻力，樂觀積極有助成事。

人馬：體能不穩，出門、公幹、出勤等壓力較大，宜注意飲食爭取休息，避免熬夜過勞。

山羊：情緒及家庭運稍遜，夫妻關係卻具改善空間，保持正面多溝通，將能增進了解。

水瓶：戀愛運略為不穩，情緒及家庭運稍遜，已婚及同居朋友，處理家事等宜多予耐性。

雙魚：工作運較佳，但體能稍遜，集中力或較不穩，宜多注意溝通、傳訊及文書等工序。