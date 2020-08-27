賽馬會智家樂計劃《智運動短片創作比賽》得獎名單出爐

《智運動短片創作比賽》得獎名單已出爐，並於早前在計劃的官方網站及Facebook專頁公布得獎結果。(客戶提供)

【營業資訊】由「賽馬會智家樂計劃」全力策動的《記錄智Fit一刻：家家樂滿FUN「智運動」短片創作比賽》得獎名單出爐，並於早前在計劃的官方網站以及Facebook專頁公布得獎結果。是次比賽由香港賽馬會慈善信託基金和香港大學（李嘉誠醫學院公共衞生學院和科創習新），聯同社福機構合作推行，鼓勵更多市民大眾在不需要花時間、空間、金錢、器材下多運動。得獎作品充分表現出簡單運動何兼備趣味，可以隨時隨地在家鍛煉身體，推動家人間的互動溝通，亦能藉此機會勉勵對方，在增添生活情趣之餘，亦能鞏固家庭間的和諧幸福。

是次比賽的反應熱烈，由評審團選出的短片比賽得獎作品分別為：

•冠軍《「智積運動」三式，齊來做運動！》

•亞軍《同心合力 齊做運動！》

•季軍《在家運動其實可以好fun》

此外，比賽另設三個「最多FUN創意智運動」作品大獎，從得獎短片中看到參加者與家人在「疫」境中發揮無限創意及默契，利用舞蹈、小道具和資訊及通訊科技器材，紀錄與家人在家「智」Fit「智」開心的一刻。

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院社會醫學講座教授兼羅旭龢基金教授（公共衞生學）林大慶教授表示：「我們希望鼓勵大家不要養成惰性、久坐不動，長期居家並缺少運動會為健康帶來傷害，例如造成肥胖、腰痠背痛、血液不流通等問題，甚至增加罹患不同疾病的風險。」林教授強調，「賽馬會智家樂計劃」團隊希望透過是次網上短片創作比賽，鼓勵參賽家庭發揮創意製造溫馨的親子時光，以短片作參加比賽之用之餘，亦可跟親友分享，在逆境中為大家帶來正能量，傳遞愛意。