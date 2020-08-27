Janelle Monáe新片揭露種族歧視惹爭議

新冠肺炎疫情影響下，全球不少電影都被迫延期上映，女歌手Janelle Monáe與與嘉碧絲狄比（Gabourey Sidibe）主演的驚嚇新片《顫．役．前》（Antebellum）是其中之一，最近在戲院重開下可以上映，這套以懸疑手法講述「種族」議題的電影，推遲數月才上映，更加貼合現今的種族議題。

故事講述Janelle飾演的知名女作家過着美好的生活，但卻墮入佈局，陷入極度可怖的處境，為求保命，她把握時機，拆解眼前令人心寒的恐怖真相。電影以懸疑手法透視昔日黑奴被迫害的慘況，揭露種族歧視有如無限輪迴的惡夢。

電影原定4月開畫，因疫情關係推遲下月中才在美國及香港公映，不過於5月時，美國發生黑人遭警察從背後連轟7槍的慘案，受害者3個兒子更目睹全程，令原本沉寂的「黑人生命很重要」（Black Lives Matter）運動又再活躍起來，觸發新一輪示威浪潮，突顯種族歧視問題從未消失於美國社會。

當地長年累月的制度歧視及不公義，可謂黑人種族世代以來的惡夢，也因而催生出不少反歧視的電影，《顫．役．前》以懸疑手法透視昔日黑奴被迫害的慘況，描繪美國內戰之前黑奴慘遭凌辱的惡夢，揭露種族歧視有如無限輪迴的惡夢，再次提醒大家關注種族問題。