郭奕芯演慣「性女」冇底線　追求深交拒做放蕩派

英皇女星郭奕芯（Ashina）入行5年，當年只得19歲已踏出性感第一步，為電影角色豁出去裸露上陣，宣傳海報更是背部全裸，此後的作品不介意繼續性感，有情慾戲亦冇Say No。她坦言打從入行，已沒有為自己設下太多界線，認為演員有別於一般藝人，可嘗試更多不同戲路。

自嘲處女作太勇

甫踏入娛樂圈已走性感路線，Ashina坦言很開心：「香港性感演員唔多，以前邱淑貞係性感Icon，我覺得被定為性感，起碼要有先要條件，我覺得自己都唔錯。除咗性感外，亦可以選擇做其他角色，多咗個範疇。（驚畀外間定型？）唔係壞事，每個角色都唔同，所以會嘗試。（你拍過好多情慾戲！）幾得意，呢樣對我嚟講係工作，情慾戲反而更容易感受，因為感情創傷可以透過呢啲戲投放。」

身材豐滿的她得天獨厚，走性感路線似乎比其他人容易，Ashina卻嫌稱總有其他人身材比她更惹火，只是不一定適合做演員：「見過有啲演員畀對手錫面、錫手都緊張，我又冇呢個感覺。記得第一套戲《同班同學》已經好勇敢，當年太細個咩都唔怕，如果依家畀我揀就要諗吓，再露成個背面應該唔得。」

未拍拖諗定分手

談到以往角色不乏情慾戲，現實生活中對性有何看法？Ashina笑說：「正常成年人談戀愛，做番拍拖會做嘅嘢，又唔會特別放蕩，要同伴侶磨合。畢竟有年幾冇拖拍，上次分手唔愉快，復合後又分手，依家冇咩人追。（想唔想拍拖？）有呢啲人選出現，但未去到可以發展嘅地步。開頭拍拖一定相處好好，但好怕經過歲月後又係分手收場，話晒我都經過咗一年先撫平到心靈，本身又重感情，所以一定要對方好優秀先得。」

Profile

年齡：24

三圍：33C、25、33

Credit： 金域假日酒店Osteria意大利餐廳