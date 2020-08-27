【超人受詛咒？】演超人冇個有好下場

「蝙蝠俠」和「超人」絕對是DC的經典招牌角色，多年來兩個角色在多部影視製作中出現過且大受歡迎。從首部「超人片」1948年的《無敵飛天俠》（Superman）起計，至今已拍過20多部「超人」的電影及電視劇。不過最多人談論並非電影本身，而是「超人詛咒」（Superman curse）的詭異傳說！凡是飾演「超人」甚至是其他角色的演員，大部分都沒有好下場！

第一任超人冇工開

第一位在銀幕中飾演超人的是美國影星Kirk Alyn，他除了飾演首部「超人片」《無敵飛天俠》之外，亦在1950年的《飛天俠大戰原子魔王》（Atom Man vs. Superman）中飾演超人，雖然他原本一心靠這個家喻戶曉的漫畫角色在影壇走紅，只可惜因為超人形象被定型而冇工開，多年來只靠配音、廣告以及路人甲的角色養家。晚年他更患上阿茲海默症並於1999年離世。

第二任超人離奇自殺

相比Kirk Alyn，第二任超人George Reeves就紅得多，在1951年接拍首部「超人片」《飛天俠大戰巫魔王》（Superman and the Mole-Men）之前，他已在影視界走紅，外形俊朗的他先後於多部電影以及劇集中飾演超人一角。他亦因為被定型而難找其他的演出的機會。最後於1959年6月16日，即結婚前幾天，他被發現在家中吞槍自殺身亡。不過由於當時警方並未在現場發現的手槍上發現George的指紋，所以一度被外界懷疑他「被自殺」！後來他更被揭破原來一直與美高梅電影公司高層Eddie Mannix的妻子有染。令他的死引發陰謀論。由於他的離世極受爭議，後來有片商將事件拍成電影《驚殺荷里活》（Hollywoodland）並由當年未演「蝙蝠俠」的賓艾佛力（Ben Affleck）飾演George Reeves。

第三任超人意外半身不遂

第三任超人—基斯杜化李夫（Christopher Reeve）是最受歡迎的超人影星，他主演的4集《超人》票房大賣成功上位。原本演藝事業一帆風順的他1995年遇上不測，他在一場馬術比賽中遇意外導致半身不遂，令事業被迫提早終結。2004年基斯杜化更因心臟衰竭離世，終年52歲。而他的妻子Dana Reeve亦不幸於2006年因肺癌離世，終年44歲。而Dana並沒有吸煙的習慣。

「超人詛咒」應驗在超人身上，就連在78年《超人》中飾演超人BB的童星Lee Quigley亦難逃「魔咒」，於1992年因為濫用溶劑（solvent abuse）而身亡，終年14歲。至於在《超人》系列中飾演基斯杜化女友的女星Margot Kidder亦一直受躁鬱症問題纏擾，最終於2018年5月因吸毒以及飲酒過量自殺身亡。

三位超人影星冇好下場，而兩位近年飾演超人的男星班頓羅夫（Brandon Routh）以及亨利卡維爾（Henry Cavill）就冇有怕表明唔信有「超人詛咒」。前者2006年演完《超人—強戰回歸》（Superman Returns）之後繼續在DC超英劇繼續飾演超人。據知當年因為男星艾斯頓古查（Ashton Kutcher）信邪而拒演超人，才令班頓得到角色。而班頓曾表示唔相信「超人詛咒」，他說：「一個人或一批人發生的事唔一定會發生在同片的所有人身上，我才不會活在恐懼之中。」至於2013年憑《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）超人一角上位的亨利先後在三部電影中包括2017年的《正義聯盟》（Justice League）飾演同一角色，而他曾表示唔相信有「超人詛咒」，並形容所有發生在超人演員中的事情純屬「唔好彩」。