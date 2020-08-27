【健樂事】食檸檬　5大好處

8月29日是National Lemon Juice Day，是時候認識一下食檸檬的好處！（互聯網）

一想起檸檬的酸味，很多人都會皺眉噘嘴，偏偏它在我們的日常飲食中有着極高曝光率，除了可調製檸水、檸茶、檸樂、檸蜜等飲料，又可用來調味，要是在炮製沙律時拌入少許檸檬汁，更可防止蘋果或梨子變黑呢！趁着8月29日是National Lemon Juice Day，是時候認識一下食檸檬的好處吧！

好處1：幫助消化

以檸檬沖水飲，可刺激胃液分泌，增加胃部酸性，降低酸鹼值（pH值），有助消化。另外，中醫認為檸檬汁有助緩解消化不良的症狀，如腹脹、打嗝、胃灼熱等。

好處2：美白活膚

檸檬含有檸檬酸，可抑制皮膚底層的黑色素形成，穩定皮膚膠原蛋白組織，對促進肌膚進行新陳代謝、延緩衰老及抑制色素沉着等都有功效。

好處3：消除疲勞

檸檬性涼味酸，能有效分解人體中的疲勞物質，促進代謝，使體力迅速恢復。

好處4：消退炎症

檸檬含豐富維他命C，具有抗菌、提高免疫力等功效。外國有研究證實，定期喝一大杯檸檬水，可降低體內的酸性物質，有助炎症消退。舉例，要減輕喉痛，可飲用加入檸檬片的蜜糖水，效果明顯。

好處5：預防肝癌

日本有一項研究發現，檸檬內某種成分能遏止脂肪積聚在肝臟，若持續攝取檸檬成分，可有效預防脂肪肝及日後患上肝硬化和肝癌風險。