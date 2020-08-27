爆小鮮肉耍大牌！謝霆鋒不滿：他以為自己是誰？

多棲發展嘅謝霆鋒，喺大陸唔只淨係拍攝綜藝節目，就連財經節目都涉獵埋！最近佢喺一個財經類嘅訪談中，分享作為公司CEO嘅經歷！當中主持人問到：「你覺得現在的這些小朋友（指比佢較遲出道嘅藝人）跟你當時有甚麼相同或者不同嗎？」結果霆鋒嘅答案引起網民熱烈討論！

本來佢只係笑言：「其實是一樣的，（並且）他們更幸福…」點知之後再爆出：「現在確實有很多小朋友一出來已經可能有五六七八個助理。 」佢回憶起拍《鋒味》時，從第一季到第五季一共請咗90多個藝人朋友：「因為我也管商業，我會知道我們請哪一個藝人，他需要帶多少個助理。」之後再唔忍唔住帶點認真咁話：「就有人帶了髮型師、髮型師的助理，翻譯、翻譯的助理，經紀人、經紀人的助理、助理的助理，保鏢帶兩個，然後自己還有一個化妝，還有一個自己的私人助理…」佢數嘅時候都皺晒眉，聽到都覺得誇張！

所以佢就知道住宿要畀幾多錢，最後帶點不滿地講：「有時候我自己會問，他以為自己是誰？那不要（他）了。但是現在世界大了，很多的新人會有這麼的一個要求！」雖然霆鋒冇開名，但有部分網民不滿佢毫不留情地數，但都有唔少人力撐佢「說得好」、「喜歡這樣直率的人」、「不愧是我的男神，就是敢於說出這種大實話」！