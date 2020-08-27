畢彼特法國會緋聞新歡　德國女模大起底

56歲美國男星畢彼特（Brad Pitt）自與女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚後，一直未有正式女友，畢佬昨日飛到法國，被拍到於戴高樂國際機場與27歲德國女模Nicole Poturalski會合，然後再乘1小時私人飛機到法國南部，估計前往畢佬的法國莊園Château Miraval共聚。

知情者透露畢佬與Nicole表現就似兩個熱戀中的少年少女：「佢哋一路喺度鍚，畢佬非常照顧佢。佢哋身處半個公眾地方，但畢佬似乎唔介意畀人見到佢哋。個女仔好靚，明顯後生佢好多。」另一知情者確認畢佬與Nicole拍拖：「佢哋係拍緊拖，一齊去緊度假。」

Nicole能說五種語言，身高5呎10吋，樣子被指與畢佬前妻安祖蓮娜相似。她13歲時立志成為海洋生物學家，但在法國迪士尼樂園被模特兒星探發掘後加入時裝界，除了行天橋亦不時登上時裝雜誌封面，也是時裝設計師「西太后」Vivienne Westwood寵兒，Nicole成為模特兒後未忘對海洋的熱誠，成立保育鯊魚的基金。Nicole與舊愛育有一個兒子Emil。