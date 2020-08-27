三浦春馬影像閃現《FNS歌謠祭 》！粉絲感動落淚

日本富士電視台音樂大騷《2020FNS歌謠祭 夏》昨晚舉行，演出歌手及組合包括嵐、乃木坂46、AKB48、J Soul Brothers、椎名林檎率東京事變、濱崎步、欅坂46前成員平手友梨奈，以及混血女星池田依來沙等。韓國男團有BTS與Seventeen擔任表演嘉賓，由於BTS曾惹仇日爭議，日前有大批日本網民在社交網發起「#抗議BTS出演FNS」的Hashtag運動，反對BTS亮相日本電視台，不過昨晚BTS順利登場，並演唱日文歌《Stay Gold》和《MIC Drop》，又用日文跟觀眾交流。

而全晚最令觀眾感動是搖滾樂隊Official髭男dism唱出電影《信用欺詐師：公主篇》的主題曲《Laughter》時，身後螢幕播出該片的片段，當中有上月自殺身亡的男星三浦春馬鏡頭，他與長澤正美跳舞片段，網民都表示感動落淚。

而今年亦有不少第一次，池田依來沙首次在螢幕與好友上白石萌音合唱絢香的歌曲《I believe》，並拿結他自彈自唱中島美雪名曲《時代》。而平手友梨奈與男歌手森山直太朗首度合唱，與小女孩伴舞演出。濱崎步首次演唱小室哲哉作曲的新歌《Dreamed a Dream》，疑似步姐BB經手人的Dancer荒木駿平亦參與伴舞。