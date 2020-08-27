3餐照吃一樣瘦！跟台灣女星學吃貨減肥法

3餐照吃都可瘦，吃得少不如吃得巧、吃得妙，跟Ella和張鈞甯學嘢啦！（互聯網）

都說歲月是一把屠豬刀，而鏡頭卻是一塊照妖鏡。在高清鏡頭下，你不但能看到自己的真實膚質，還可以看到比平時胖的自己。尤其對於長期在螢幕上露面的女星來說，上鏡胖10斤絕對是魔咒，彷彿多吃一口都是罪，所以她們平日為保苗條身材都會好忍口。難道就沒有輕鬆一點的減肥方法嗎？咁又未必冇！好似台灣S.H.E.成員Ella和女神張鈞甯的瘦身減肥法就不算地獄式，3餐照吃也能瘦，吃貨們齊齊來偷偷師吧！

Ella─白飯減肥法

在我們的固有思維中，減肥就是要和白飯Say Bye Bye，但Ella就反其道而行，以白飯為主食，甚至以點心搭配青菜和豬、雞、魚肉，結果輕鬆瘦了3斤。其實Ella以前也是吃生菜沙律、雞胸肉減肥的，但因為有手腳冰冷、容易水踵和皮膚過敏的問題去看中醫才發現是體內濕氣重，身體變寒，建議她多吃白飯，去寒去濕氣。現在她會在早上做兩個飯糰，搭配吞拿魚、明太子等材料，早餐吃一個，另一個留着下午肚餓時當點心吃。而正常吃飯就以白飯為主，搭配菜和肉，但就避免吃寒涼的瓜類，只吃南瓜。Ella稱實施了「白飯減肥法」後不但輕鬆瘦下來，連精神也變好了，體寒、水踵的問題也得到了改善。

注意事項：

1.戒甜食、凍飲

不過如此輕鬆的減肥法當然也要有所犧牲，首先要戒掉甜食和凍飲，要跟最愛的手搖飲品說再見。另外晚餐會在5時半吃，飯量也要減少。水果糖分高且屬於生冷食物，也須在4時前吃。

2.補充足夠水分

最後還有一點要注意：就是補充足夠水分。Ella每天會喝2,000毫升水，以幫助加速身體新陳代謝。其實每個人每天的飲水量是有公式可算的，冬天的飲水量是每人的公斤重量 x 30毫升，而夏天的飲水量是每人的公斤重量 x 40毫升。

張鈞甯─倒三角減肥法

女神張鈞甯除了皮膚超好外，身材高挑、緊實苗條，就如人形衣架能駕馭不同風格的服飾。身材姣好的她除了愛運動之外，也有自己的減肥心得─倒三角減肥法。倒三角簡單來說就是早餐吃得最豐盛，午餐正常，晚餐小量。她過往便曾分享自己的豐盛早餐，不止有肉有飯更有水煮菜，還有一份水果乳酪 （無糖乳酪+拳頭分量的水果+小量堅果）和一杯黑咖啡。而午餐就以清淡為主，例如烤魚、青菜加小量澱粉質；晚餐則沒有固定，但分量會減少。

私房貼士：自製養生飲品

除了倒三角飲食法外，張鈞甯還會避免吃「生冷食物」，而且每天都會打新鮮蔬果汁來喝，以補充營養，她有時還會加上酵母粉去保持腸道健康。另外，她也愛喝紅豆蓮子粥，只要加上枸杞和紅棗，就是一款養顏又飽肚養生武器。