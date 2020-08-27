【繽FUN劇場】去斟水都得罪同事？教你避開職場地雷

各位打工仔返工對住同事，分分鐘仲多過對屋企人，想處理好同事關係，就要小心避開地雷！今集《繽FUN劇場》入面，嘉琪就因為一個小細節，搞到得罪咗Sherman都懵然不知，唔想步嘉琪後塵？就要即刻睇片留意喇！

與同事做到朋友傾得埋就梗係好，但都要小心唔好禍從口出，以下就有幾個辦公室話題禁忌，即刻睇吓你有冇犯過啦！

1.人工

講錢傷感情，大部分人都會覺得出幾錢糧係私隱，即使大家肯坦白透露人工，但唔少公司都有同工唔同酬嘅情況，知道實情後點都會有人唔開心，所以當人哋問你人工嘅時候，最好轉移話題，或者直言唔想討論。

2.講是非

雖然唔少人都鍾意「是非當人情」，但係搬弄是非絕對唔係幫你與同事拉近關係嘅手段，即使呢一刻對方同你一齊講緊某個同事壞話，但下一刻佢就有可能向嗰位同事告你一狀，又或者經過流傳之後扭曲晒你嘅說話，咁到時就水洗都唔清喇！

3.晒命

正如單身狗都好憎人放閃，喺辦公室聽到人炫耀自己有幾多身家，或者老公仔女對自己幾好，都係會招人妒忌，所以最好都係唔好講相關話題，如果唔係人哋嬲咗你都唔知咩事呀！

4.讚美「前度」

拍拖就最忌將現任同前度比較，返工都一樣，如果你將前公司掛喺口邊，覺得現公司不如以前，咁點解你唔返去舊公司做呢？同樣地，唔好將現公司同其他公司比較，如果比較後你覺得其他公司更好，點解唔另謀高就呢？如果一味呻嘅話，只係證明你做唔到嘢先留喺呢間「唔好」嘅公司！