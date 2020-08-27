30年後再合體！黎耀祥阮兆祥互揭私隱爆大鑊

藝人黎耀祥及阮兆祥下午於電視城出席myTV SUPER節目《雙祥見》記者會，場面熱鬧。該節目是二人繼劇集《娛樂插班生》後，相隔約30年再次「結緣」的節目，今次由節目製作總監梅小惠負責「牽紅線」，阮兆祥坦言獲邀後一口答應。

36集節目內「雙祥」笑言會互揭私隱，黎耀祥打趣揭開阮兆祥、梅小惠與曾偉權的「三角關係」，阮兆祥更搞笑謂：「希望佢（黎耀祥）講完（爆料秘聞），仲會話畀我聽男定女，（名字）兩個字定三個字。」黎耀祥即接口：「做完晒節目，可以同觀眾玩吓遊戲！」

由於梅小惠想二人放鬆錄影，兼且酒後吐真言，頭4集安排他們輕酌，想不到「溝酒飲」搞到大家不勝酒力，第5集要「戒酒」！黎耀祥又打趣要跟阮兆祥學習，望他朝於綜藝方面拿得獎項。問到會否考慮「添食」，「雙祥」謂：「都未錄完，36集先，正所謂做又三十六、唔做又三十六，哈哈！」

談到好友曹永廉因政治風波近日避見記者，黎耀祥表示：「呢排我冇開劇，冇返公司，暫時冇聯絡過佢，見到面會慰問吓，佢咁嘅年紀需要人關心嘅。（佢同蕭正楠及黃翠如關係冇變？）真係唔知，冇見過佢哋，下次問吓。」