靈敢侶情：「人比人，比死人」

將自身價值觀套用到別人身上，這不叫「好」，只代表你橫蠻。（作者提供）

即使大家都知道「人比人，比死人」這句話，但人就是喜歡又習慣將人比較。

有一次，我跟一個被譽為「好無所謂」的大眾好男人吃飯，他的太太，就是被比較之下的犧牲品：因為男人太無所謂，對比之下，所以女人被說好麻煩。

於是在那次吃飯，我故意帶他到負評滿瀉的餐廳，讓他品嘗一下油浸擦子膠蛋（餐牌寫着：菜脯炒嫩蛋）、海水蒸肥膏（梅菜蒸肉餅）、冷油炸粉漿（咕嚕肉）、陳年標本硬飯（香滑白飯）。他這麼無所謂又平易近人，理應欣然享用。

怎料當飯菜端來，他吃了一口，竟然說：「好難食！」這下我就有反應了，立即說他：「乜你咁奄尖腥悶㗎？」他反問我有沒有味覺。

飯後我問他：「我說你奄尖時，你喜歡嗎？」正在漱口想沖走滿口冷油的他，只看了我一眼沒甚麼表示，我續說：「你太太被你的親戚朋友說過不知多少次。」

一直被譽為好男人的他，當然不覺得自己有問題，還自辯：「咁呢餐真係難食丫嘛！平時我帶佢食果啲，我食得入口㗎喎！」

兩個人相處，問題就在這裏：你認為入得口，所以對方都應該食入口。

將自身價值觀套用到別人身上，這不叫「好」，只代表你橫蠻；當伴侶不認同，你還要認為她難服侍、給她不好的批評，這叫不尊重，而且很獨裁。為何她嫁了你之後就要催眠自己，把你認為的好但她認為的不好，都變成最好，然後無怨無求地欣然接受？

離開時，好男人似懂非懂地問我：「我還不夠遷就她？」我反問他：「為何要用『遷就』這種高人一等的態度去想？

隔天，好男人給我發訊息，說自己嘗試吃太太喜歡的菜式，奈何卻不覺得有特別。最後，他說太太給他一個解釋：的確有人天生沒有某種味覺，所以吃不到某些味道。

這個太太，才是關係中的好女人：她將他的橫蠻合理化。

正所謂眼見未為真，到底是誰在遷就誰，若非沉醉在那段關係之中，你永遠不會知道真相。所以，做人還是收收把口，即使你讚他好男人，都有可能太太受罪。

因為，人比人，比死人。男人好，不代表因為女人差。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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