小鮮肉天下！易烊千璽登福布斯中國名人榜首

福布斯中國名人榜公布2019年7月1日至2020年6月30日期間最有商業價值名人，大陸與港澳台地區的上榜名人數量為88人和12人。

00後易烊千璽榮登榜首，一部《少年的你》在去年意料之外地點燃了整個華語電影市場，票房口碑「大爆」，獲一致好評，成為最有商業價值藝人！而第2位是好人好戲入晒屋的徐崢。

第3位的周冬雨保持強勢，在女星中繼續排第一位。這位90後小花演技撼動人心，在《少年的你》演高中生陳念，大膽挑戰光頭造型大吸人氣。吸盡人氣後及後即更自立門戶，拿下多個品牌大中華區代言。

至於第4位的是台灣天王周杰倫；第5位是不斷爬升的張藝興；6位是人見人愛的楊冪，新劇一部接一部，《斛角夫人》令人期待；第7位是産後復出的趙麗穎，新聞多多，搶盡頭條；第8位是靚仔吳亦凡，之後是王一博和王俊凱。而新疆四美之一的迪麗熱巴跌出十大佔第11位，帶貨一哥李佳琦則佔第20位，第23位是票房累積票房破百億的《戰狼》吳京，去年他是榜首。總結上榜十大藝人，七個都是小鮮肉，易烊千璽氣勢強勁，成功揮贏徐崢、周董和吳京等人！

另外，入圍一百名的香港藝人包括楊穎Angelababy（16）、陳偉霆（40）、韓團GOT7香港成員王嘉爾Jackson（41）、古天樂（54）、郭富城（95）等。