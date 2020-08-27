換新手機！Android資料轉移話咁易

近來有不少新電話推出，相信好多用家都會心思思想換新機！將舊電話的資料轉移至新電話，一向是用家最大困擾，今次就教教大家資料轉移的方法。

首先介紹Google備份，於舊電話的「設定」內選擇「Google」，再點選「備份」，即可將應用程式資料、通話記錄、聯絡人、裝置設定、Wi-Fi密碼、權限及短訊備份至Google Drive。之後於新電話登入同一Google帳號，就可以將資料還原。

部分手機品牌推出自家的資料轉移App，例如Samsung就有Smart Switch，只要兩部電話都安裝此App，並連接同一Wi-Fi網絡或者以USB線連接即可。舊機按「立即開始」後，新機則選擇「接收數據」，取得連接後，再於新機選擇需要傳送的內容就可以開始資料轉移。留意Smart Switch對備份內容亦有限制，只可以備份以下內容，包括聯絡人、日程、訊息、備忘錄、相片、影片、語音備忘錄、通話歷程記錄、主/鎖定螢幕圖像、Wi-Fi、文件、電子郵件設定、已下載的應用程式安裝、應用程式數據。

相片方面，建議備份至Google相簿，儲存內容分為高畫質及原尺寸，高畫質提供免費無限儲存空間，原尺寸就提供20GB容量。事實上高畫質已經夠用，因為高畫質是指1600萬像素相片或者1080p解像度的影片，如果高於這兩個數值系統才會調校影像大小。只要於新機的Google相簿App登入同一帳號，就可以隨時查看、下載相片，非常方便。

不喜歡使用雲端儲存空間的話，亦可以使用外置硬碟轉移資料，市面上有不少手機適用的儲存裝置，當中以迷你固態硬碟（SSD）近年較受歡迎，以USB線材連接手機即可使用，例如今次示範的新版WD My Passport SSD的讀取及寫入速度均達每秒1000MB，可以極速傳輸大量相片，用家亦可趁機為相片製作一個備份。

用家最關心當然是通訊軟件的聊天記錄，WhatsApp方面，只要於舊機設定內按「對話」，選擇「對話備份」，系統提供備份至Google Drive或者手機內。備份至手機的話，備份檔案會儲存至WhatsApp資料夾內的Databases資料夾，只要將備份檔拖拉至新機的同一資料夾內，系統就可以成功辨識再進行資料回復。至於備份至Google Drive就更加方便，只要備份、回復都選擇同一Google帳號即可，全程均可以於雲端完成。

WeChat方面，於設定內按「聊天」，選擇「聊天記錄備份與遷移」，再揀選「遷移聊天記錄到另一台裝置」，之後舊手機就會出現一個QR Code

，新手機登入同一帳號後，再掃一掃QR Code就可以取回以往的聊天記錄。