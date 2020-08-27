湯怡取代鄧麗欣做新一代阿寶　獲封「最強眼鏡妹」贏晒

藝人湯怡近日於無綫劇集《反黑路人甲》成功彈出，更被封娛樂圈「最強眼鏡妹」，再加上，因她形象健康，私底下熱愛運動又懂得下廚，繼李佳芯、唐詩詠後，獲網民封為「絕世好女友」！

原來在《反》播出之前，導演葉念琛已欽點湯怡成為新一代「阿寶」，擔正英皇電影新片《盲女驚魂》，葉念琛導演表示，2012年已曾邀湯怡合作《天生愛情狂》，之後一直有留意她的成長：「近年湯怡戲路漸闊，演技不斷有進步，我一直想同佢再次合作，終於有機會實現。」他早已聽聞湯怡在《反》的角色討好，這個時候有突破表現也是意料中事：「近幾年，我同一班男性朋友提起湯怡，大家都會將佢封為女神，係時候獨當一面，當一個演員去到某個階段，累積一定程度的好感、觀眾緣，碰上一個好角色，就能夠發光發熱！」正當湯怡人氣急升，今次為《盲》演出，自然備受外間注目，葉念琛謂：「既然大家都覺得佢係女神級代表，喺接落嚟嘅新戲中，無論演技及角色設計，都會帶一個意想不到、從未見過嘅湯怡。」

獲葉念琛欽點為新一代「阿寶」，湯怡感到萬分榮幸，她開玩笑道：「我從小就睇葉導演嘅電影長大，佢搵我演新一代『阿寶』，當然非常開心，期望導演可以為我設計過往從未演過嘅角色，尤其跟自己性格反差更大一些，出道以嚟我一直畀人斯文嘅感覺，我渴望嘗試好似《宮心計》劇中嘅狠毒奸角，又或者硬橋硬馬嘅打女。」湯怡在《反》輕露香肩與美腿成為話題，來到新片《盲》，會不會有更進一步的突破？她謂：「我覺得，演員要突破嘅話，就一定要嘗試，喺《反》除咗開首一幕床上戲，我仲要被吊喺27樓高嘅欄杆之外，雖然可以用替身，但我覺得自己親身上陣，效果一定更好，唔好睇我外表柔弱，其實我幾硬淨，願意接受唔同挑戰！」

被封為「最強眼鏡妹」，湯怡解釋造型源由：「第一次見監製導演，佢哋望咗我個樣好耐好耐，然後話我唔笑嘅時候睇起嚟好惡，試咗幾款眼鏡，戴上後眼神果然柔和好多；拍咗一段日子，導演話呢副眼鏡真係幫咗我好多，同時我要多謝攝影師同燈光師，一出場嘅華麗轉身，我自己都好喜歡。」至於繼唐詩詠與李佳芯後，成為「絕世好女友」，湯怡謙稱各有各好，很開心能與視后女神相提並論：「問到我係咪一個好女友？咁樣講啦，兩個人相處一定要磨合，我睇到朋友拍拖，同平時跟我相處嘅佢完全唔同，經常毫無道理搵交嗌，令我時刻提醒自己，下次拍拖應該用乜嘢態度去解決問題，希望喺未來男友心目中，我真係可以成為一個絕世好女友！」