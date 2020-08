Tale as old as time, True as it can be......見到都忍唔住唱出嚟?咁就啱喇,代表你都係公主控,就等公主們帶你一齊進入Disney的夢幻世界啦!說的是Hot Toys新推出的6款人氣Disney公主COSBABY系列,包括白雪公主、仙履奇緣杜麗拉、睡公主奧蘿拉、小魚仙愛麗兒、貝兒和長髮公主樂佩。每位公主樣子可愛之餘,經典華麗的服飾造型,亦盡顯公主們高貴悅目氣質,而且每個COSBABY都有一個鑲嵌了仿寶石的皇冠造型地台,每款配色獨一無二,加上造型背景卡紙,絕對是迪士尼公主控的最佳選擇。