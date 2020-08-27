沈震軒微電影橫掃4獎稱帝　石詠莉奪微影后旺夫

第七屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）頒獎禮因疫情關係，今日移師至網上舉行，設初創企業及專業組兩個組別，共頒發27個獎項，其中初創企業組別更新增設「最佳微電影特別嘉許獎」，以表揚得獎微電影的視覺特效及創作風格。

於專業組中，由沈震軒（Sammy）主演的《孽鏡台》及李蕙敏主演的《絲絲》同樣橫掃4個獎項成大贏家，前者奪得「最佳微電影製作大獎」金獎、「最受歡迎微電影獎」及「最佳微電影攝影獎」，Sammy更憑該微電影獲「最佳微電影男主角」金獎；後者除了得到「最佳微電影製作大獎」銀獎、「最佳美術指導獎」及「最佳微電影編劇獎」之外，李蕙敏還奪「最佳微電影女主角」銀獎。

由鄧健泓執導、石詠莉（Sukie）主演的《DREAMS COME TRUE》獲「最佳微電影製作大獎」銅獎，同時Sukie更奪得「最佳微電影女主角」金獎，夫妻檔上陣擸走兩大獎項。

「最佳微電影女主角」銅獎有兩位得主，分別是《最好的禮物》的趙慧珊（Aka）及《星際流浪曲》的糖妹；而「最佳微電影男主角」銀獎得主則是《星際流浪曲》的糖兄，銅獎是從缺。

至於在初創企業組別中，龍小菌憑主演的《叮點愛》獲得「最佳微電影女主角」金獎，另外《叮》更獲「最佳微電影製作大獎」金獎。邱芷微憑主演的《美麗新世界》奪「最佳微電影女主角」銀獎。鄺星宇以《小巴1043天》獲「最佳微電影男主角」銀獎，同部微電影亦得到「最佳微電影製作大獎」銀獎。「最佳微電影特別嘉許獎」得獎微電影是由吳林峰主演的《打到甩廢》。