中島美雪母親離世後淡出藝能界！傳辦最後全國巡唱

日本男星菅田將暉與小松菜奈主演的電影《系》，靈感源自日本著名女歌手中島美雪1992年的同名名曲，電影近日上映，再度讓人想起中島美雪。

68歲的中島美雪作風低調，甚少現身公開活動，自從於2002年及2014年在《紅白歌唱大賽》演唱後，已甚少在電視節目露面。最近有雜誌終於拍到她戴口罩現身東京的百貨公司購物，買了食物後便返家。

中島美雪出生於北海道，一家四口有父母及弟弟。父親是婦科醫生，對子女管教十分嚴格，1976年去世後，美雪曾以歌曲表達對父親的思念，她在訪問中亦有提及父親， 但卻很少談論母親。

2010年，美雪的母親在家中摔倒，從此靠輪椅代步。美雪為了親自照顧母親，寧願忙碌中抽時間，也不會聘請家傭幫手，好友表示，搭的士時她親自將輪椅摺疊，跟母親一起外出。

然而2014年，她的母親身體狀況突然轉差，同年美雪獲NHK邀請為晨早劇《阿政》創作主題曲，因為母親是晨早劇的粉絲，於是決定接受邀請，創作了主題曲《麥之唄》，可惜母親未能欣賞到大結局便去世。2017年美雪發表歌曲《慕情》，親自填詞表達對母親思念之情。失去母親的她多年來工作差不多停頓，但近日她計劃於年底舉行最後全國巡迴演出。