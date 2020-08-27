陳靜入圍「全球百大美女」　兩度上榜力撼周子瑜

美國電影網站TC Candler每年舉行的「全球百大美女帥哥排行榜」公布入圍名單，女星陳靜是唯一一位入圍的香港女星，至於其他入圍的明星包括去年成為排行榜冠軍美女及帥哥的韓團TWICE成員周子瑜及防彈少年團成員Jungkook外，還有韓星玄彬、金秀賢、秀智、奧斯卡金像影后妮妲莉寶文（Natalie Portman）、荷里活型男賴恩高斯寧（Ryan Gosling）及湯告魯斯等等。

其實2012年陳靜曾入圍百大榜並最後位佔第44位，揮低第82位的內地女星周迅，以及第89位的台灣女星徐熙媛（大S）。8年後捲土重來，陳靜接受東網訪問，表示再入圍感到受寵若驚，她說：「當年因為電影《低俗喜劇》去唔同國際性嘅影展，帶挈我令更多外國人認識，估唔到8年後仲有外國人記得我，所以當知道入圍，真係好受寵若驚，完全估唔到。」她續說向來視妮妲莉寶文為偶像，她笑言如能和偶像一起入選百大，一定要慶祝。

另外，由於疫情影響，令本港影視行業受到打擊，陳靜則幸運的接了幾部電影，她說：「年頭我拍咗部電影，嚟梗都會拍兩部，喺呢個疫情下，今年我有3部戲拍，收入冇影響，真係好感恩，而我有工開，等於一班幕後手足有工開，呢個亦都係最我欣慰嘅地方。」

為抗疫常宅在家中的陳靜，說因此而令運動量大增，常做瑜伽等大量運動，令她的身形比以前更弗：「做運動令個人都清減咗，半年內瘦咗大約17磅，（咪咪有冇縮水？）咁又冇，反而肌肉更結實，以前我唔喜歡下廚，依家反而愛上咗，會研究健康食譜。」