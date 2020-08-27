玩遊戲出事！郭奕芯失平衡撼親個頭

由許靖韻（Angela）、楊天宇（Angus）、李靖筠（Gladys）及郭奕芯（Ashina）主持的網上遊戲節目《明冤暗枉補習社》第三集，有組合Super Girls的Aka及Heidi任嘉賓。先由「知識問答比賽」開始對決，輸的一隊要飲由夏枯草、辣椒醬及果醋調製而成的「冤枉特飲」。由於上一集飲到嘔的Angela積極答題，可惜最終仍以5：8的分數落敗。接受懲罰時，跟Angela一隊的Heidi突然「誠邀」Angus齊齊品嚐，Gladys亦主動舉手表示想飲，事後二人表示：「幾好飲喎。」十分搞笑。

在扭扭樂的環節，當Ashina與Heidi對決時，Ashina說：「好似玩咗好耐咁喎，係咪可以激進啲？加碼！」話口未完她即做出「左腳凌空」動作，緊接一個跳躍指令，由於難度突然提升，Ashina起跳後失去平衡，搞到頭頂着地，並發出一下巨響，眾人嚇到目瞪口呆，紛紛上前查看她情況，幸好她未有大礙。為了速戰速決兼避免再發生意外，最後一局改為二對二決勝負，主持隊由Angus和Gladys對戰嘉賓隊的Heidi和Angela，由於人數增多，手腳擺放的位置變少，最後以Angela「腳軟着地」結束遊戲。

而「誰是有料」環節則是演技大考驗，三杯飲品其中一杯會被加料，對方要靠玩家的表情說話猜那一杯是加料飲品，輸家一隊的懲罰要喝掉該局的加料飲品。由主持隊先飲，嘉賓隊的Aka便立即指出Angus一杯有加料：「你睇吓佢飲完之後個嘴紅晒腫晒呀，隻耳仔都紅埋。」果然不出所料，Angus一杯是加料飲品；輪到嘉賓隊，主持隊猜Heidi一杯是加料飲品，但正確答案是Aka，主持隊飲完加料飲品後，Gladys笑言：「我覺得我哋頭先真係輸得好唔抵，因為佢哋嗰杯根本就唔夠難飲！如果唔係心姐（Angela）一定忍唔住嘔。」非常爆笑。