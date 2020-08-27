劉青雲新片勁癲　玩到核彈炸機場！

由邱禮濤執導電影《拆彈專家》，2017年於香港及內地取得驕人票房，寰宇電影決定再下一城，本年底將推出重頭巨製《拆彈專家2》，該片以全新故事展開，由影帝劉青雲夥拍憑電影《金陵十三釵》冒起的女星倪妮，再加上謝君豪、姜皓文、黃德斌等好戲之人，陣容鼎盛！

猶記得首集《拆彈專家》裏，劇組炸毁以1:1搭建的紅磡海底隧道，場面震撼。《拆彈專家2》電影預告片日前曝光，今集玩更大！今次加入了「核爆」元素，見機場快線列車載着着導彈疾速行駛，更在機場引爆，出現蘑菇雲，相當刺激！

導演邱禮濤大讚兩人非常專業：「青雲一着咗戲服就唔捨得除，因為拆彈戲服好重型，好焗好熱，但係佢一開工就算拍完都唔會除，要我叫三次先肯行去除，真係一個好敬業嘅演員，至於演技就更加唔使多講啦。」

至於首度合作的倪妮，邱禮濤亦指對方拍得很投入，為做好角色，很多危險場面都願意親身上陣，他說：「拍之前都有聽過佢一啲傳聞，話佢好好，但我自從上次同大Ｓ（徐熙媛）合作過之後，會覺得傳言只係參考，因為嗰次拍之前聽到一啲有關大S嘅負面傳聞，但一開工已經知道傳聞絕對唔啱，大S係一位非常好嘅演員，所以今次我聽到傳聞都係當參考，但今次倪妮真係好似傳聞咁，係一位好好嘅演員，試過有場戲要吊到五、六層樓高，佢都親身上陣，有一場大爆炸戲，佢都主動話想唔用替身，但我哋對爆破好有經驗，一爆之下，根本冇可能睇到任何嘢，無謂要佢做啲冒險但出嚟又唔會有效果嘅嘢，要咁勸佢先冇去做。」