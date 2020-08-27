【要靚唔要命】Aka捱打！D Cup台妹接受另類挑戰

女星向來要靚唔要命，為咗操Fit完全轄出去，諗盡辦法操出完美Body，台灣女星舒子晨（Nikita）都唔例外，佢早前接受咗唇膏平板支撐挑戰，擁有D Cup上圍嘅佢，着上運動背心加上貼身長褲大晒渾圓堅挺美臀，將S形曲線表露無遺，佢身體下方仲排咗一排唇膏，咁真係點都要撐住呀，唔係就會壓爛晒啲唇膏㗎啦，你都知啦，女仔一向當唇膏係寶貝嚟㗎嘛，睇到Nikita谷到盡個樣，你就知唇膏對佢有幾咁重要！

其實身材Fit到爆嘅舒子晨，平時每星期都會做3至4日運動，仲會調整飲食習慣，呼籲大家想要減肥嘅人要戒口，避食肥膩嘢，又要了解自己嘅生陳代謝同身體狀況，咁就隨時可以好似佢咁Fit啦！

除咗Nikita之外，有唔少女星都為咗操Fit付出好多㗎，之前組合Super Girls隊長Aka，就試過畀人吊喺空中做提腿運動鍛煉腹肌，仲一邊畀教練用訓練手靶，大大力打落去佢嘅腹部度添，每打一下都發出巨響，絕對唔係講笑！

而「女神教練」陳婉衡早前就同男友玩「男上女下」健身，佢喺沙發邊做支撐運動，為了提升難度，佢男友仲坐喺佢身上，令到陳婉衡要費盡九牛二虎之力，先可以撐得住呀，睇到佢勁痛苦嘅表情，就知要操Fit真係要付出㗎！