除了正餐，趕時間的話都會買個包來醫肚，最近本地有些特別主題的包點新店登場，如售賣本土麵包、精緻的西班牙小甜品、台灣著名的三明治等，大家可慢慢揀選，再帶回家好好品味。

本土情懷麵包

牛頭角的森林麵包，集合了傳統和新派的麵包師傅，必吃的經典港式麵包如芝士條、飛碟包、菠蘿包、雞尾包、提子車輪包、沙翁、蒜蓉包、椰絲奶油包、椰賓及肉鬆包等，均是每日新鮮製作。還有60至80年代大熱的冧酒啫喱黑森林蛋糕、拿破崙及果撻等。新派的出品包括有不同口味的菠蘿方包、芫荽蒜蓉包、芝心拉絲菠蘿包等。若然想在家玩烘焙DIY，可選擇外賣的「冷凍菠蘿油」，師傅預先將菠蘿包焗至8成熟再急凍，大家買回去後加熱後，再配上附送的急凍牛油便可享用，相當方便。

多元化西班牙Churro

尖沙咀Churro專門店Twist & Buckle，除了有經典原味外，還創作了不少特色系列；如糖衣系列中的Crunchy Matcha以抹茶配彩虹糖碎、Hazel Lah則以榛子醬配榛子碎。夏日之選系列的Aloha，配開胃的杧果粒和熱情果醬。至於極品享系列包括有香脆的Cookie Monster、啖啖花生醬和紅桑子果醬的PBJ。除此之外，還有不同的特飲，如酸爽的Lemonades、吸睛的Butterfly Pea Magic和清新的Calamansi & Mint，解渴又清爽。

大熱台式三明治

經常去台灣的朋友，都會聽過洪瑞珍的大名，香港之前都有些似是疑非的店子，這個8月，真正的台灣正店來港落戶屯門，大家可以即時買到台式的招牌三明治、士多啤梨三明治、芝士三明治等。為了慶祝新店開幕，由即日至8月30日，每日首50名客人可享買3送3的優惠。