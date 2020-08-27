《回魂夜》搪膠　還原星爺爆笑Look

提到周星馳電影，大家可能諗起《逃學威龍》、《國產凌凌漆》等經典，但講到另類，當年唔收得的《回魂夜》才是Cult片迷中至愛。今年是此電影上映25周年，本地三大單位PLAY、Unbox與Celestial Pictures遂聯乘推出「VINART SUPREME回魂夜搪膠公仔套裝」，屬星爺粉絲必儲Item！

是次搪膠由近年憑肥仔Chunk「響朵」的設計師Jim Dreams主理，以Q版頭大身細手法，重塑戲中Leon與阿群仿照《這個殺手不太冷》的無厘頭造型，圓形黑超、黑色長衫、一口暴牙與阿群的齋蔭頭這裏都忠實重現，並附有測鬼花Lily、練膽炮仗、捉鬼箱等做配件，當然若送埋馬經飛行帽就更加Perfect！

搪膠套裝現已上市，每款約6吋高，並以吸塑一對形式發售，容易收藏兼陳列。期待日後會有更多角色面世，個人首選「道友明」，你呢？