【遇人不淑】鄧伊婷嘆渣男冇得避：當學嘢！

無綫「咪神」鄧伊婷（Irina）憑三度拍攝《3日2夜》上位，近期轉戰拍劇，在早前播完的劇集《迷網》中飾演「十三點」性格的Brenda，愛情大過天被「渣男」欺騙感情，更因做了男友擔保人而被追債。現實中鄧伊婷坦言也曾遇人不淑，她說：「之前拍拖都遇過幾次渣男，不過就冇畀人呃過錢，只係傷心啫。都係老土情節，追求嘅時候話冇女朋友，拍拖之後先發現原來一直有，信佢話會分手，但當然冇，呃完一次又一次，真係好傷心。」

中過多次招的鄧伊婷直言渣男難防，現在會用多點時間看清楚為人才會有進一步發展，她說：「渣男冇得防避，我覺得女仔唔好怕遇到渣男，佢係會令你上一課，係會學到嘢，愈早遇到愈好，會識得去處理，冇咁唔開心。」

被讚完勝高海寧

鄧伊婷劇中有場以低胸裙性感示人，連網民都讚她完勝高海寧，她笑說：「其實成套劇只係得一場性感戲，希望大家唔好淨係睇呢場，最緊要性感得靚，同埋唔好淨係覺得我只係識性感就得，我都有好多面。」

自評表現不合格

鄧伊婷拍劇不多，今次的角色算得上是入行以來最多戲份，但她自評並不合格：「可以做得好啲，因為經驗唔夠，所以好緊張。」至於三度拍攝《3日2夜》的她不介意被定型某類節目，她說：「超想再拍《3日2夜》，因為好好玩，拍得又靚，好多人都係因為節目而認識我。」