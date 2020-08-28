東方日報C1：易烊千璽掃走吳京福布斯中國名人榜登頂

今年的《福布斯中國名人榜》大執位，成為「小鮮肉」天下！19歲的易烊千璽歌、影、視多棲跑出，以強勁氣勢登上榜首，將一眾前輩吳京、黃渤、胡歌等全部擊退！與他同憑電影《少年的你》爆出的周冬雨則成為女藝人之首，在排行榜中躋身第3位！其餘上榜的「小鮮肉」還有王一博、王俊凱、鹿晗、王嘉爾等。

《2020福布斯中國名人榜》百人排名名單昨日出爐，內地與港澳台地區的上榜人數分別為88及12人，今年小鮮肉抬頭，一共有26位新面孔上榜，當中包括13位30歲以下的新世代。

去年憑電影登上榜首的吳京，今年被19歲「小鮮肉」TFBOYS成員易烊千璽擊倒，跌落第23位，僅次易烊千璽的是徐崢。身為「00後」的易烊千璽，去年底於華語電影市場打響名堂，以15億人民幣票房成為華語影史青春片票房之冠，除了是《香港電影金像獎》最年輕影帝提名人外，最終亦捧走最佳新人獎，其後獲邀為多個國際品牌代言人，既出專輯又熱爆綜藝節目，實行歌、影、視多棲發圍，成績有目共睹！殺入十大的「小鮮肉」還有排名第9的23歲王一博，以及排第10的20歲王俊凱，其他上榜的「90後」還有鹿晗、王嘉爾、李佳琦、張藝興及黃子韜等。而「中生」胡歌、黃渤都被「小鮮肉」逼退，排名分別跌至第24及52位。

趙麗穎入十大

女藝人方面，去年打入十大的周冬雨及楊冪今年依然入榜，當中28歲的周冬雨憑強勁氣勢登上第3位，與去年同樣冠絕女將！在影壇成績亮麗的她，與易烊千璽憑電影《少年的你》奪得多個獎項，年紀輕輕已愈戰愈勇，近年更自立門戶開工作室，實力不容忽視！而收視女王楊冪及趙麗穎亦非常硬淨，分別排名第6及第7，另一靚女迪麗熱巴則排第11位。

周杰倫穩佔第4

至於台灣藝人則以周杰倫企得最穩，去年排第5位的他今年跳升一級，排名第4，果然厲害！而憑台劇《想見你》上位的男主角許光漢排名69，超越排名94的「男神」彭于晏，希望一眾「彭太」咪嬲豬！而被舊愛周揚青踢爆愛「多人運動」的羅志祥似乎翻身無望，去年入榜的他今年影都冇，其餘跌出榜的還有李冰冰、張學友、鄧紫棋及舒淇等。

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